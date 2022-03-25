Altınordu zorlu virajda

Spor Toto 1. Lig'de son üç maçını kazanarak kümede kalma ışığını yakan Altınordu'yu gelecek 5 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. 31 puana ulaşan İzmir temsilcisi, ligde son 8 haftaya girilirken bu maçların dördünü puan cetvelinde ilk 8 içindeki ekiplere karşı oynayacak, bir de derbi karşılaşmasına çıkacak. Kırmızı-lacivertliler milli aranın ardından ilk sınavını 8. sıradaki Adanaspor'a karşı evinde verecek. Sonraki hafta Play-Off hattında 5. sırada bulunan İstanbul temsilcisi Eyüpspor karşısında puan arayacak. Ligin 32. hafta müsabakasında Ege derbisinde Manisa FK'yı evinde ağırlayacak olan Altınordu, ardından lider durumda bulunan ve Süper Lig'e göz kırpan güçlü rakibi Ankaragücü'ne karşı Başkent Ankara'da ter dökecek.

EN AZ KAYIPLA GEÇECEK

Bir sonraki haftada ise Altınordu 7. basamakta bulunan Samsunspor'u deplasmanda avlamaya çalışacak. Ligde geride kalan 3 haftada Menemenspor (D), BB Erzurum ve Ümraniyespor'u (D) 1-0'lık skorlarla geçmeyi bilen ve puanını 31'e yükselterek ateş hattından kurtulmak için umutlanan İzmir temsilcisi, zorlu fikstürü en az kayıpla geçerek, toplayacağı puanlarla sezon sonunda kabus görmek istemiyor.

SAMİ PARLIYOR

Altınordu'da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan Sami Satılmış, hem kırmızı-lacivertli ekipteki performansıyla hem de ay-yıldızlı forma altındaki futboluyla alkış topluyor. Spor Toto 1. Lig'de 18 maçta 7 kez ilk 11'de şans bulup, 3 defa rakip fileleri sarsan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu dün U18 Milli Takımı formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Türkiye, Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Romanya'yı 3-0 mağlup ederken, ay-yıldızlıların son golünü Sami kaydetti. İzmir temsilcisi ile geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Sami Satılmış, bu sezon ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Beypiliç Boluspor ve Tuzlaspor (D) ağlarını havalandırdı.

■ BERKE ÖZBAY