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Haberler Altınordu Altınordu’dan büyük yatırım

Altınordu’dan büyük yatırım

27.3.2022

Altınordu’dan büyük yatırım
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da son olarak deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında yedek kulübesinde yer alan 10 futbolcunun da altyapı patentli olması dikkat çekti. İzmir ekibinde profesyonel olan Serhat, Metehan, Muzaffer, Yusuf Yalçın, Gökberk, Furkan, Kenan, Emircan, Sami ve Rahmi hamle oyuncusu olarak kulübede görev bekledi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de öz kaynaktan gelen sadece kaleci Ali Emre ve sol bek Yusuf Can'a şans verdi. Kırmızı-lacivertlilerde ilk 11'deki 9 futbolcunun transferle kulübe gelen isimler olması gözlerden kaçmadı.
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