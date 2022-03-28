Altınordu’da seri sürecek

SPOR Toto 1. Lig'de milli ara öncesi üst üste 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yakaladıkları çıkış sürecini Adanaspor maçıyla da devam ettirmek istediklerini söyledi. Son üç maçta gol yemeden kazanılan 9 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin Eroğlu, "Menemenspor ile başlayan galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Şimdi Adanaspor ile oynayacağımız karşılaşma da çok önemli. O maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

LİGDE ARTIK KOLAY MAÇ YOK

LİGDE son yılların en enteresan sezonunun oynandığını dile getiren Eroğlu şöyle devam etti: "Favori takımlar puan kaybetmeyi sürdürüyor. Şu anda bizde iyi çıkış yakalamış takımlardan birisi olarak gözüküyoruz. Oyuncularımızın da performansı ve mücadele gücü çok iyi. Sahada istediğimiz oyunu oynuyoruz. Ligde kolay hiçbir maç yok. Kazanmak için maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız." Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U14 ve U13 takımı sporcuları, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İnciraltı Kent Ormanı'na giderek çevredeki çöpleri topladı.