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Haberler Altınordu Altınordu’ya yeni CEO

Altınordu’ya yeni CEO

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Mehmet Necati Özdeniz’i kulübün üst düzey yöneticisi görevine getirdiklerini söyledi, başarılar diledi

29.3.2022

Altınordu’ya yeni CEO

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da CEO görevine Mehmet Necati Özdeniz getirildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Özdeniz, görevine başladı. Altınordu'nun çok büyük organizasyona sahip olduğunu belirten başkan Özkan, "Organizasyon görünürde sadece Altınordu A takımı gibi gözükebilir ama o sadece görünen yüzü. En temelde Altınordu Futbol Okullarımız, ortasında Futbol Akademimiz var. Yine elit takımlarımız var. Sadece A takımdan ibaret değiliz. Kulüp olarak tamamıyla yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik. Şu anda sadece Avrupa'yı hedefledik ama sonrasında bu organizasyon ABD'ye kadar uzanabilir" diye konuştu.

ÖZDENİZ PROJEMİZE İNANDI
SEYİT Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Necati Özdeniz, uzun yıllar bankacılık görevinde üst düzey yöneticilik yaptı. Bizim de projemize inandı."

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