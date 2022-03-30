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Haberler Altınordu Altınordu’da Ali Dere döndü

Altınordu’da Ali Dere döndü

Sakatlığı geçen futbolcunun Adanaspor ile oynanacak kritik maçta teknik heyet tarafından kadroya alınacağı ifade edildi

30.3.2022

Altınordu’da Ali Dere döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında forma giyemeyen sol bek Ali Dere'nin iyileşerek takıma döndüğü bildirildi. Önceki hafta iç sahada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanarak 36. dakikada oyundan alınan Ali Dere'nin belindeki ağrılardan kurtulduğu ifade edildi. Yoğun tedavi sonrası antrenmanlara başlayan tecrübeli savunmacı Ali Dere'nin pazar günü İzmir'de oynanacak Adanaspor müsabakasında kadroda yer alması bekleniyor.

EROĞLU SEÇİM YAPACAK
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Can ve Ali Dere arasında tercih yapacak. Forvet Hüsamettin'in cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

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