Altınordu’ya garanti

Spor Toto 1. Lig'de Pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar ve stoper Erdi Dikmen, yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen kaleci Ali Emre, "Bu havayı lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Şu an her şey tam istediğimiz gibi gidiyor. Ligde 3 maçtır bunun karşılığını aldık ama kesinlikle durmak yok. Aynı şekilde ligin son maçına kadar tüm maçlara final niteliğinde bakarak devam etmek zorundayız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Çok iyi kenetlendik. 3 maçlık seri bize yakışmaz, bizim bunu 5, 6, 7 maç yapmamız gerekiyor. Bunları da yapacak gücümüz var" dedi.

DİKMEN: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen ise "Şu an her şey iyi gidiyor. Adanaspor'u da yeneceğiz. Kaleden başlayarak ileri hatta kadar herkes birbirine güvenerek sahaya çıkıyoruz. Bunun da verimini 3 maçta gol yemeyerek aldık" diye konuştu.