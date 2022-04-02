Altınordu’nun şansı Adana’ya tutuyor

Spor Toto 1. Lig'de son üç maçından galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına umutlanan Altınordu'nun Adanaspor'a karşı şansı tutuyor. İzmir temsilcisi, Adana ekibiyle oynadığı 15 karşılaşmada sahadan 7 kez galibiyetle ayrılırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı, 3 müsabaka ise Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak Altınordu, 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde oynanan karşılaşmadan bu yana oynanan son 4 maçta rakibine karşı ise galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte iki beraberlik iki de yenilgi aldı. Rakibine karşı üstünlüğü bulunan İzmir temsilcisi, yarın Bornova Stadı'nda konuk edeceği Play-Off hedefindeki Adanaspor'u yenerek hem 4'te 4 yapmanın hem de düşme hattından çıkmanın hesabını yapıyor.

İZMİR'DE 1 KEZ YENİLDİ

Altınordu, İzmir'de konuk ettiği 7 maçta ise Güney temsilcisi Adana'ya sadece bir kez yenildi, 3 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı. Altınordu bu maçlarda rakip fileleri 9 kez sarstı, kalesinde ise 5 gole engel olamadı. ■ BERKE ÖZBAY