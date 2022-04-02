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Haberler Altınordu Altınordu’nun şansı Adana’ya tutuyor

Altınordu’nun şansı Adana’ya tutuyor

İzmir ekibi 15 kez karşılaştığı rakibini 7 kez yendi. 5 maç da berabere bitti

2.4.2022

Altınordu’nun şansı Adana’ya tutuyor

Spor Toto 1. Lig'de son üç maçından galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına umutlanan Altınordu'nun Adanaspor'a karşı şansı tutuyor. İzmir temsilcisi, Adana ekibiyle oynadığı 15 karşılaşmada sahadan 7 kez galibiyetle ayrılırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı, 3 müsabaka ise Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak Altınordu, 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde oynanan karşılaşmadan bu yana oynanan son 4 maçta rakibine karşı ise galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte iki beraberlik iki de yenilgi aldı. Rakibine karşı üstünlüğü bulunan İzmir temsilcisi, yarın Bornova Stadı'nda konuk edeceği Play-Off hedefindeki Adanaspor'u yenerek hem 4'te 4 yapmanın hem de düşme hattından çıkmanın hesabını yapıyor.

İZMİR'DE 1 KEZ YENİLDİ
Altınordu, İzmir'de konuk ettiği 7 maçta ise Güney temsilcisi Adana'ya sadece bir kez yenildi, 3 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı. Altınordu bu maçlarda rakip fileleri 9 kez sarstı, kalesinde ise 5 gole engel olamadı. ■ BERKE ÖZBAY

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