Altınordu’da savunma fark yarattı

Spor Toto Birinci Lig'de son olarak Adanaspor'u evinde 2-0 yenen Altınordu savunmasıyla fark yarattı. Son 4 maçını kazanan kırmızı-lacivertliler, zorlu rakipler karşısında kalesini gole kapadı. Müthiş seriye ilk olarak Nasadoge Menemenspor deplasmanında başlayan Altınordu sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ardından Süper Lig mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Bornova Aziz Kocoğlu Stadı'nda ağırlayan Altınordu, 3 puanı yine 1-0'la aldı. Bu kez İstanbul'da zirve adaylarından Bereket Sigorta Ümranıyespor'la kozlarını paylaşan İzmir ekibi yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Hafta sonunda ise Adanaspor'u bu kez 2-0 yenen Altınordu, kalesine adeta duvar ördü.

EROĞLU: DEVAMI GELECEK

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tüm takımın birlikte hareket ettiğini belirterek, "Savunmamız hücuma, hücumumuz savunmaya destek veriyor. Bu mücadele etme gücü bize iyi bir çıkış yakalattı. Devamını getireceğiz" dedi.

7 MAÇIN 5'İ DIŞARIDA

Kümede kalmaya çalışan Altınordu'yu zor bir fikstür bekliyor. İzmir temsilcisi 7 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte Eyüpspor (D), Manisa Futbol Kulübü, Ankaragücü (D), Samsunspor (D), Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Boluspor ile (D) karşılaşacak. Ligdeki kaderini de çizecek İzmir ekibi özellikle üst üste üç hafta dışarıda terleyecek. Altınordu, kalan maçlarında şampiyon adayları ile kendisi gibi kümede kalma hesapları yapan takımlarla oynayacak.

EN AZ BERABERE KALAN TAKIM

Altınordu, 1. Lig'de 29 maç sonunda aldığı 1 beraberlikle en az berabere kalan takım oldu. Kırmızı- lacivertlilerin iç sahada oynadığı maçlarda ise beraberliği bulunmuyor. Ligde şu ana kadar 29 maça çıkan kırmızı-lacivertliler, 11 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 1 beraberlikle küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. 1 beraberlikle ligin en az berabere kalan takımı konumunda bulunan İzmir ekibi, söz konusu beraberliği ilk haftada deplasmanda oynadığı Ankara Keçiörengücü karşısında 1-1'lik skorla almıştı. Kırmızı- lacivertliler, iç sahada oynadığı 16 maçta ise 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti.

ALTINORDU ULUSLARARASI ZİRVEDE

ALTINORDU, kulüplerarası TransferRoom zirvesine katıldı. 4 yıl önce kurulan ve dünyadaki sayılı kulüpleri entegre ederek iletişim köprüsü oluşturmayı amaçlayan TransferRoom'un son toplantısı İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşti. Altınordu adına organizasyona CEO ve başkan vekili Mehmet Necati Özdeniz ile kurumsal iletişim direktörü Can Erbesler katıldı.