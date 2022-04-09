Kaleci fabrikası Altınordu

TÜRK futboluna bir çok futbolcu kazandıran Altınordu yetiştirmeye devam ediyor. 1. Lig'de üst üste 4 maçını kazanarak ateş hattından çıkan İzmir ekibi, son 4 yıldır da alt yapıda fabrika gibi çalışmalarını sürdürüyor. Uyguladığı modelle yeni kalecileri vitrine çıkaran İzmir ekibi, şuana kadar 5 file bekçisini başka takımlara verirken, son olarak da kaleci Ali Emre Yanar'ı sezon sonu göndermeyi planlıyor.



BERKE ÖZER F.BAHÇE'DE

Son 4 yıllık süreçte ilk olarak Berke Özer'i Fenerbahçe'ye gönderen kırmızı-lacivertliler, daha sonra Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe'yi Trabzonspor'a, Ozan Can Oruç'u Konyaspor'a, Erhan Erentürk'ü de bu sezon başında Bursaspor'a verdi. Erhan Erentürk'ün Bursaspor'a gitmesinin ardından kaleye Ali Emre geçerken, 23 yaşındaki kaleci de performansıyla dikkat çekti.

29 MAÇTA İLK 11'DE

YANAR geride kalan 29 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Genç file bekçisi 2566 dakika oynayarak, İzmir ekibinin en istikrarlı futbolcusu oldu.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulübün hem yarışmacı hem de yetiştirici kimliğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Eroğlu, "Altyapımızda da çok daha fazla yıldız sporcumuz var" dedi.



SON 4 MAÇTA KALEYİ KAPATTI

ALİ Emre Yanar, son 4 karşılaşmada golcülere geçit vermedi. 23 yaşındaki file bekçisi Menemenspor (D), BB Erzurumspor, Ümraniyespor Erzurums- (D) ve Adanaspor'a karşı kalesine adeta duvar ördü, kalesini gole kapattı. Ali Emre için sezon sonunda birçok takımın devreye girmesi bekleniyor.



1.5 SEZON KİRALIK OYNADI

ALTINORDU'NUN bu sezon değişilmez oyuncularından olan kaleci Ali Emre Yanar, futbola İzmir ekibinin futalt yapısında başladı. Genç file bekçisi Altınordu'nun daha önce pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'da 1.5 sezon görev yaptı. Ali Emre Yanar bu sezon yeniden kırmızı- lacivertlilere geri döndü.

2018 yılında Fenerbahçe'ye giden Berke, bu sezon 19 maçta oynadı.

2019-2020'da Trabzonspor'a transfer olan Erce, ligde 6 maça çıktı.

2019'da Konyaspor'a giden Ozan bu sezon Turgutlu'da kiralık oynuyor.

Sezon başında Bursaspor'a transfer olan Erhan, 22 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı

Muhammet Taha Trabzonspor formasıyla henüz resmi maçta forma şansı bulamadı.

Berke ÖZBAY