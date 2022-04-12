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Altınordu fırsat tepti

İzmir temsilcisi, öne geçtiği maçta deplasmanda Eyüpspor ile berabere kaldı. Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren kırmızı-lacivertliler, 45+1. dakikada Timur'un (P) attığı golle geriye düştü. 60'ta Ahmet İlhan ve 64'te Feyttullah ile öne geçti. 78'de Thill skoru belirledi