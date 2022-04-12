Altınordu fırsat tepti

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altınordu, güçlü rakibi Eyüpspor önünde galibiyeti kaçırdı: 2-2. 7. dakikada Pa Dibba'ya atılan uzun topta kaleci Ali Emre'nin uzaklaştırdığı top Thill'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği şutu Erdi Dikmen kafayla çizgiden çıkardı. 44'te rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Popov'un ortasında Erdi Dikmen'in topa elle müdahalesini hakem Oğuzhan Çakır penaltı olarak değerlendirdi. 45+1'te beyaz noktaya gelen Timur, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
60'ta Hüsamettin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 64'te sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Ahmet İlhan'ın pasında Feyttullah, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. 78'de Caner Hüseyin Bağ'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Erdi'nin ters vuruşu sonucu top oyun alanına döndü. Olivier Thill, önünde kalan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son oynadıkları Adanaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Adana önünde 11'de başlattığı Yusuf Esendemir ve Kürşad Sürmeli'yi yanına oturttu. Eroğlu, bu oyuncuların yerlerine Ali Dere ve Metehan Yılmaz'a ilk 11'de forma şansı verdi.