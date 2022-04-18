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Altınordu bir harika

Kendi seyircisi önünde Manisa Futbol Kulübü’nü yenerek kümede kalma yolunda son derece kritik bir galibiyete imza atan İzmir ekibi oynadığı son 6 maçtan 16 puan çıkardı

18.4.2022

Altınordu bir harika

Spor Toto Birinci Lig'de kendi evinde Play- Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü Şeref'in golüyle 1-0 mağlup ederek son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan çıkaran Altınordu, düşme hattındaki rakiplerinin 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayarak kritik bir zafere imza attı. Ligde 38 puanla 13. sıraya yükselen İzmir temsilcisi, 36 puana ulaşan Denizlispor ve Kocaelispor'u altında tutmayı başarırken, 35 puanda kalan Menemenspor ve Boluspor'u geride bıraktı.

RAKİPLER ÇOK GÜÇLÜ
Kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi 38 puanlı Ankara Keçiörengücü ve Gençlerbirliği'ni de yakaladı. Bitime 5 hafta kala düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan Altınordu, kalan 5 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Çarşamba günü Ankaragücü deplasmanında ter dökecek kırmızı-lacivertliler, 25 Nisan Pazartesi günü Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 35. haftayı bay geçecek İzmir ekibi, son 3 maçında Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

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