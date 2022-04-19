Altınordu zoru sever

SPOR Toto Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'yu çok zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin bitimine 6 maç kalırken, kırmızı-lacivertliler bir haftayı maç yapmadan geçirecek. İzmir temsilcisi bu süreçte şampiyonluk, Play-Off ve kendisi gibi ligde kalma hesapları yapan takımlarla mücadele edecek. Kırmızı-lacivertliler kalan 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak. Altınordu, son 5 maçın ilkinde yarın deplasmanda lider Ankaragücü'ne konuk olacak. İzmir ekibi, ardından Play-Off hesapları yapan Samsunspor'la yine dışarıda karşılaşacak.

KRİTİK MAÇLARI VAR

35. haftayı bay takım olarak geçirecek İzmir temsilcisi düşme hattında bulunan Kocaelispor'un konuğu olacak. Altınordu bu maçın ardından evinde ligden düşen Balıkesirspor'la mücadele ettikten sonra ligi yine ateş hattında bulunan Bolu maçıyla kapatacak.

ARTIK BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İKİNCİ yarıya 7 mağlubiyetle dibe demir atarak başlayan Altınordu, son 6 maçta büyük bir iş başararak ateş hattından çıkmayı başardı. İzmir ekibi, bu süreçte Menemen, Erzurum ve Ümraniyespor'u aynı skorla 1-0 ardından da Adanaspor'u 2-0 yendi. Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan kırmızılacivertliler Manisa FK'yı da 1-0'lık skorla dize getirdi.

FUTBOLCULAR ÇOK İDDİALI

YARIN lider Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu. Manisa FK maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran Şeref Özcan, Ankaragücü maçını da kazanmak istediklerini belirterek, "Son haftalardaki başarılı sonuçların ardından takım olarak özgüvenimiz çok yükseldi. Zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyoruz" dedi. Takımın tecrübeli futbolcularından Ali Dere de Ankaragücü ile oynanacak karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl Altınordu final oynadı, şu anda bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Yarın lider Ankaragücü ile oynayacağız. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDECEK

GENÇ kaleci Serhat Öztaşdelen de "6 maçlık yenilmezlik serimiz var. İnşallah zorlu deplasmandan puan alarak serimizi devam ettiririz" diye konuştu. Devre arasında Manisa Futbol Kulubü'nden kadroya katılan Kubilay Aktaş da "Son haftalarda çok iyi sonuçlar aldık. Takım içinde birlik ve beraberlik üst seviyede. Maçlarımızı kazanacağız" şeklinde konuştu.