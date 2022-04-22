Buldozer Altınordu

SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan ancak son haftalarda muhteşem bir seri yakalayan Altınordu bir anda rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Son olarak lider Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-lacivertliler puanını 41'e yükseltip küme düşme potasından biraz daha uzaklaşırken 7 maçlık performansı ile de büyüledi.

En son 21 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, bundan sonraki süreçte Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0, Adanaspor'u 2-0, Ankaragücü'nü de 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sadece Eyüpspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Altınordu, 7 müsabakada 19 puan topladı. 10 yıldır takımın başında yer alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertlilerin vites yükseltmesinde büyük pay sahibi oldu. İzmir ekibi kalan 4 maçlık süreçte 3 maçını deplasmanda oynayacak.

HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ

MATEMATİKSEL olarak ligde kalma puan barajının 43-44 olacağını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Şubat ayında kötü bir serimiz oldu. 7 maç üst üste kaybettik. O zaman 'Altınordu düştü' yorumları yapılmıştı. Ancak biz o zaman dahi iyi takım olduğumuz hep söylüyorduk. Altınordu sezon başında hep yeniden kurgulanıyor, takım ikinci yarıda anca oturuyor. Şu anda bir zoru başarıyoruz ve tüm Türkiye'nin dikkatini üzerimize topladık. Henüz hiçbir şey bitmedi. Lig yarışı sürüyor" diye konuştu.

SERHAT'A ALKIŞ

ALTINORDU'NUN altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı kaleci Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçına damga vuran isimlerin başında geldi. Geçen hafta Ali Emre Yanar'ın yokluğunda Manisa FK maçında kaleyi koruyan 17 yaşındaki Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçında da kurtarışları ile dikkati çekti. Genç kaleci, 72'nci dakikada deneyimli golcü Eren Derdiyok'un kullandığı penaltı atışını çıkarmayı başardı ve galibiyette büyük rol oynadı.