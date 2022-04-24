Herkesi solladı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Altınordu, oynadığı son 7 karşılaşmada harikalar yarattı. 19 takımın mücadele ettiği ligde son 7 haftada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan İzmir temsilcisi, hanesine yazdırdığı 19 puanla tüm rakiplerini geride bırakarak alkışı hak etti. Kırmızı-lacivertlileri Bandırmaspor ve Denizlispor topladıkları 15'er puanla takip ederken, 13 puanı hanesine yazdıran Manisa FK, 12 puan alan İstanbulspor ve 11'er puan toplayan lider Ankaragücü, Ümraniyespor ile Tuzlaspor da iyi bir çıkış yakaladı. Altınordu ligde geride kalan 7 haftada topladığı 19 puanın yanında, bu maçlarda en az gol yiyen ekiplerin de başında geldi. İzmir temsilcisi, 7 haftalık bölümde kalesinde sadece 4 gol görerek aynı sayıda gol yiyen Bandırmaspor'la birlikte zirvede yer aldı.

TAŞLAR YERiNDEN OYNAYACAK

YARIN deplasmanda Samsunspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da ilk 11'de zorunlu değişim gerçekleşecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay'ın yokluğunda iyileşen Kürşad'ın forma giymesi, sarı kart cezalısı sağ kanat Ahmet İlhan'ın yokluğunda ise sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. Devre arasında kiralık geldiği Ankaragücü'ne karşı iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği geçen hafta görev alamayan stoper Erdi'nin de Yusuf Yalçın'ın yerine 11'e döneceği belirtildi.



BERKE ÖZBAY