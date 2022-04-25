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Haydi Altınordu

Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi deplasmanda saat 20.30’da Samsunspor ile mücadele edecek. Maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

25.4.2022

Haydi Altınordu

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Altınordu, bugün deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 34. hafta mücadelesini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay, sarı kart cezalısı Ahmet İlhan ve tedavisi süren kaleci Ali Emre forma giyemeyecek. Ligde 41 puanı bulunup halen küme düşme korkusu yaşayan Altınordu, 43 puanlı rakibini yenerek bay geçireceği 35. hafta öncesinde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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