En kritik hafta

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren 3 Ege takımı bu hafta kader maçlarına çıkacak. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde son 3 haftada Play-Off ve lige tutunma mücadelesine sahne olacak. Balıkesirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği ligde 3 takım daha lige veda edecek. 38'er puanlı Menemenspor ve Bursaspor ile 40 puana sahip Kocaelispor'un düşme hattında bulunduğu ligde 41'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Altınordu, 42'şer puana sahip Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

KAYBEDEN SIKINTI YAŞAYACAK

Ligde 36. hafta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ekiplerin birbirleriyle yapacakları önemli müsabakalara sahne olacak. Bu müsabakalarda, Altaş Denizlispor, Nasa- Doge Menemenspor'u ve Kocaelispor da Altınordu'yu konuk edecek. Karşılaşmayı kazanacak takımlar umutlarını sürdürecek, kaybedecek ekipleri çok daha sıkıntılı günler bekleyecek. Ligde İstanbulspor ve Erzurumspor Play-Off oynamayı garantiledi. Son 3 hafta öncesinde Bandırmaspor, Eyüpspor Play-Off için avantajlı durumda bulunuyor. Samsunspor, Tuzlaspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Ankaragücü'nün maç yapmadan geçeceği ligde 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 36. haftanın maç programı şöyle:

BOLUSPOR-SAMSUNSPOR (Bolu Atatürk)

DENİZLİSPOR-MENEMENSPOR (Denizli Atatürk)

BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR (Balıkesir Atatürk)

TUZLASPOR-EYÜPSPOR (Atatürk Olimpiyat)

KOCAELİSPOR-ALTINORDU (Kocaeli)

KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK (Aktepe)

İSTANBULSPOR-ADANASPOR (Esenyurt)

GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR (Eryaman)

BURSASPOR-ÜMRANİYESPOR (Timsah Park)