Altınordu’da hedef 3 puan

SPOR Toto Birinci Lig'de yarın deplasmanda kendisi gibi kümede kalma savaşı veren Kocaelispor'la kritik bir karşılaşma oynayacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi. Son haftalarda alınan sonuçların ardından ligin farklı bir boyut kazandığını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "9 takımı yakından ilgilendiren bir düşme hattı var. Her takım her takımı rahatlıkla yenebiliyor" diye konuştu.

EROĞLU: AVANTAJ PEŞİNDEYİZ

Eroğlu şöyle devam etti: "Bizim de 2 dışarıda, 1 tane de içeride maçımız kaldı. Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma her iki takımı da yakından ilgilendiriyor. Biz bu maçı kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Takıma ve oyuncularıma güveniyorum. İnşallah bu deplasmandan 3 puanla döneriz."