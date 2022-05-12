Altınordu’da hedef 6 puan

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, kalan iki maçını da kazanarak işini şansa bırakmak istemiyor. Topladığı 42 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan İzmir temsilcisi, kalan iki haftada 6 puanı hanesine yazdırarak rakiplerine göz açtırmayacak. Pazar günü ligden düşen ilk takım olan Balıkesirspor'u evinde ağırlayacak olan kırmızı-lacivertliler, sezonun son haftasında 44 puanlı Boluspor deplasmanındaki kritik randevuda ter dökecek.

İKİ RAKİBİNİ DE YENMİŞTİ

İlk yarıda oynanan maçlarda her iki rakibini de yenmeyi başaran Altınordu, son iki maçta da aynı performansı sergileyerek korkulu rüya görmemenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu son iki haftada şanssız sonuçlar aldıklarını belirterek, "Artık hangi nedenle olursa olsun puan kaybına tahammülümüz yok. Tek hedefimiz kalan iki maçta 6 puan alarak işimizi şansa bırakmamak" ifadelerini kullandı. ■ BERKE ÖZBAY