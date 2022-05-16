Sevinç ve hüzün

Spor Toto 1. Lig'de 8 sezondur mücadele eden Altınordu ligde kalarak büyük bir sevinç yaşarken, 3 yıldır da aynı ligde mücadele eden Menemenspor ise Gençlerbirliği'ne yenilerek 2. Lig'e düştü, üzüntü yaşadı. Geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen, bu sezon başında birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Altınordu, özellikle son 10 maçta gösterdiği performansla lige tutundu. Bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybettiği haftada bitime 1 maç kala Balıkesirspor'u yenerek kurtuluşunu ilan etti. Kümede kalan Altınordu, şampiyon olmuş gibi sevindi. Sezona Erzurumspor galibiyetiyle başlamasına rağmen gerisini getiremeyen, devre arasında yıldız oyuncularını rakip takımlara gönderen Menemenspor da küme düşerek büyük acı yaşadı.

7 MAÇTIR KAYIPLARDAYDI

Oynadığı son 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik alarak galibiyet yüzü göremeyen Menemen, evinde G.Birliği'ne de yenilerek 1. Lig defterini kapattı. Sezona Play- Off hedefiyle başlayan Menemenspor umduğunu bulamadı.



RECEP YAZICI: BAŞARAMADIK

Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Menemenspor'da büyük üzüntü yaşınıyor. Teknik direktör Recep Yazıcı bir mucizeyi gerçekleştiremediklerini belirterek, "Maalesef biz düşen takımların içerisinde yer aldık, başaramadık. Göreve geleli 3 hafta oldu. Bu süreçte pozitif futbol oynatmaya çalıştık, direnmeye çalıştık. Bunda başarılı olduğumuzu ve futbolcularımın sonuna kadar mücadele ettiğini düşünüyorum. Görevde olduğumuz süre içerisinde Menemenspor'a faydalı olmaya çalıştık. Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız" dedi.



SİNAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Menemenspor'a sezon başında Nazilli Belediyespor'dan transfer edilen 23 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl, geride kalan süreçte 32 maçta forma giyerken, sarı-lacivertlilerin değişilmez oyuncularının başında geldi. Akgöl, takımının küme düşmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Genç futbolcuyu arkadaşları teselli etti.



AHMET İLHAN FIRTINASI ESTİ

Altınordu'nun 33 yaşındaki tecrübeli kaptanı Ahmet İlhan Özek, bu sezon gösterdiği performansla takımının ligde kalmasında büyük bir pay sahibi oldu. Ligde 29 karşılaşmada 28 kez ilk 11'de forma giyen Özek, bu maçlarda takımı adına 11 gol atarak kırmızılacivertli takımın en golcü oyuncusu olurken, üç de asist katkısı vererek İzmir ekibine hayat verdi.





HÜSEYİN EROĞLU: ÇOK MUTLUYUZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'u yenerek kümede kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kolay gibi görünen karşılaşmada zor anlar yaşadıklarını belirten Eroğlu, "Üzücü 2 tane penaltı kaçırdık. Ancak kazanmak Eroğönemliydi. Bu sezon, bizim için çok anlamlıydı. Lige iyi başlangıç yapamadık. İkinci yarıya 7 mağlubiyetle başönemliydi. ladık. Herkesin, 'Altınordu artık düştü' dediği haftalar yaşandı ama her yıl 10, 9, 8 maçlık galibiyet serileri yakalıyorduk. Bu sezon da yakalayacağımızı söylüyordum. Bu kimseye inandırıcı gelmiyordu ama oyuncularımla beraber kenetlendik. Sözümüzü yerine getirdik. Sevinçliyiz" diye konuştu.

BERKE ÖZBAY