Altınordu’da trafik yoğun

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalmayı sezonunun bitimine bir hafta kala garantileyen Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yerine Ufuk Kahraman takımın başına getirilirken, gözler şimdi de iç transfere çevrildi. Kadrosunu büyük ölçüde koruyup, nokta atışı transferler planlayan kırmızı-lacivertlilerde, 4 önemli yıldız oyuncunun sözleşmeleri sona eriyor. Tecrübeli kaptan Ahmet İlhan Özek'in yanı sıra golcü Hüsamettin Yener, Erdi Dikmen ve Recep Aydın Mayıs ayı sonunda serbest kalacak.

TRANSFER TEKLİFİ ALIYORLAR

Kırmızı-lacivertliler özellikle golcü Hüsamettin Yener ve kanat oyuncusu Ahmet İlhan'ın takımda kalması için yoğun çaba harcayacak. Transfer teklifleri alan iki oyuncunun da İzmir'de mutlu olduğu ve sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi. Altınordu'da bu 4 oyuncunun yanı sıra stoper Volkan Fındıklı ve sağ bek Rıdvan Koçak'ın da kontratları bitiyor. Ancak Volkan ve Rıdvan'ın sözleşmelerindeki 1 yıl uzatma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. Yeni teknik patron Ufuk Kahraman bu iki oyuncu için de yönetime rapor verecek. ■ BURAK HAKERLER

RAKİBİ BOLU

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek kümede kalmayı garantileyen Altınordu, 2021-2022 sezonunun son maçında bugün deplasmanda kendisi gibi bir hedefi bulunmayan Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Can Cengiz yönetecek. İzmir ekibinde 10 yıldır süren görevini bırakan Hüseyin Eroğlu'nun yerine dümene geçen teknik direktör Ufuk Kahraman, kırmızı-lacivertli takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Teknik patron Kahraman'ın genç ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmada İzmir ekibi rakibini evinde 2-1 mağlup etmişti.

DENİZLİ VE BAL-KES SEZONU KAPATIYOR

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu'nun ardından Ege ekipleri Denizlispor ve haftalar önce küme düşen Balıkesirspor sezonu bugün kapatacak. Denizlispor, Erzurumspor ile Balıkesirspor ise Eyüpspor ile sahasında oynayacak. İki mücadelenin de başlama saati 20.00. Ligde bugün 17.00'de Tuzla-Samsun, 20.00'de de İstanbulspor- Bandırmaspor maçları oynanacak.