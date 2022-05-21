Altınordu teslim oldu

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Altınordu, sezonun son maçında deplasmanda Boluspor'a 2-1 yenildi. 14'te Sami'nin sağdan ortasında Gökberk'in şutunda kaleciden seken topu Şeref tamamlamak istedi, Selmani yine izin vermedi. 22'de Novak'ın sert şutunu kaleci Serhat güçlükle kontrol etti. 32'de ceza sahası dışında topla buluşan Bala'nın sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 51'de Arda Şengül'ün ceza sahası içinde Şeref'e yaptığı harekette hakem Can Cengiz penaltı noktasını gösterdi. 52'de Altınordu'da atışı kullanan Şeref eşitliği sağladı: 1-1.



ERDEM GÜZEL BİR GOL KAYDETTİ

55'te Novak'ın sol çaprazdan yerden sert şutu az farkla auta çıktı. 56'da Yusufcan'ın içeri çevirdiği topa Gökberk'in altı pas üzerinden vuruşu kaleyi bulmadı. 58'de ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta Novak iyi yükseldi, kafayı vurdu ancak top kaleyi bulmadı. 59'da Berk'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bala Serhat'ı geçemedi. 64'te Furkan'ın ortasında Şeref topu kontrol edip vurdu, kaleyi bulamadı. 74'te soldan gelen ortaya Berk iyi vuramadı. 90'da serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına geçen Erdem çok şık bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.

UFUK KAHRAMAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Altınordu'nun teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından göreve getirilen Ufuk Kahraman, Boluspor karşısında takımının başında ilk maçına çıkarken ilk 11'de de 6 değişiklik yaptı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, kaleci Ali Emre'nin yerine Serhat'a, Yusuf Arslan'ın yerine Rahmi'ye, Volkan'ın yerine Sami'ye, Recep'in yerine Emircan'a, Hüsamettin'in yerine Gökberk'e, Ahmet İlhan'ın yerine ise Yusuf Can Esendemir'e ilk 11'de görev verdi.