Altınordu bırakmıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arasında Ankaragücü'nden kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeni sezon için tekrar anlaşmayı hedefliyor. Kırmızı- lacivertliler, Süper Lig'e yükselen Başkent ekibiyle bir kez daha masaya oturup, Erdi'nin bu kez bonservisiyle transfer edilmesi konusunda pazarlık yapacak. İzmir temsilcisinde yarım sezonda 11 maçta görev alan 25 yaşındaki savunmacının da Altınordu'da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Erdi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son 2 maçında görev yapamamıştı. Bu arada İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Ufuk Kahraman'ın önümüzdeki hafta başkan Seyit Mehmet Özkan ile görüşeceği ve transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Altınordu'da Volkan, Rıdvan, Recep, Ahmet İlhan ve santrfor Hüsamettin'in sözleşmeleri sona eriyor.

GÖZÜ AHMET İLHAN'DA

Altınordu yönetimi, sözleşmesi bitecek Ahmet İlhan Özek'i takımda tutmak istiyor. Bu sezon oynadığı 29 maçta 11 gol atan ve İzmir ekibine çok önemli puanlar kazandıran 34 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelecek. Kırmızılacivertli ekibin kaptanlığını da yapan Ahmet İlhan'ın da yola devam etmek lacivertli istediği belirtildi. Takıma ağabeylik yapan Ahmet İlhan, Altınordu'nun kümede yakalmasında büyük rol oynamıştı.