Altınordu’nun gençleri finalde

Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) U-17 takımı mücadele ettiği Elit U-17 Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi. İzmir temsilcisi yarı finalde karşılaştığı Galatasaray'ı normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 yenerek adını finale yazdırırken, kırmızılacivertlilerin finaldeki rakibi ise Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş oldu. Altınordu ile Beşiktaş arasındaki final mücadelesi yarın saat 21.00'de Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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