Metehan yuvaya dönüyor

SPOR Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu transferde atağa kalkarken, gündemine yine eski yıldızını aldı. Kadrosuna Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar'ı katarak ilk transferini yapan İzmir ekibi, Denizlispor'la sözleşmesi sona eren golcü Ömer Şişmanoğlu'nun ardından geçen sezon başında 350 bin Euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a verdiği Metehan Mimaroğlu'nu yuvaya döndürmek için harekete geçti. Sezon başında Adana ekibinin yolunu tutan Metehan için geçen sezonun devre arasında da nabız yoklayan yönetim, olumsuz sonuç almıştı.

LİGDE 9 MAÇTA OYNADI

ALTINORDU yönetiminin Adana Demirspor'da kadro dışı kalan Metehan Mimaroğlu'nun transferinde bu kez önemli aşama kaydettiği ve iki kulüp arasında pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edildi. Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla ligde 9, kupada ise 3 toplam 12 maçta 438 dakika süre alan sol kanat oyuncusu, kupada 2 de gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcunun da 1 sezon aradan sonra İzmir ekibine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.