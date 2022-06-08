Altınordu’da gençler döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon kiralık olarak 2. Lig'de Niğde Anadolu FK forması giyen iki genç oyuncusunu A takıma dahil etti. Kırmızı- lacivertlilerde 21 yaşındaki stoper Alperen Selvi ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, yeni sezonda İzmir temsilcisinin başarısı için ter dökecek. İki genç futbolcu için Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine A takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz ve teknik direktör Ufuk Kahraman katıldı. Niğde'de güzel bir sezon geçirdiğini ve tekrar yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Alperen Selvi, "Gelecek yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayacak kulübüme geri geldiğim için çok mutluyum. Başarılı olmak için çalışacağım" diye konuştu.

GÜZEL BİR SEZON OLACAK

Genç oyuncu Emre Oymak ise "Bu anlamlı sezonda başarılı olmak istiyoruz. Ufuk Kahraman hocam ile daha önce beraber çalışmıştık. Kendisi bizi yakından tanıyor. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.