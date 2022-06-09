Altınordu’da Ufuk Kahraman inançlı

Altınordu'da 10 yıl görev yapan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, sezon öncesi camiaya umut verdi. Kahraman, "Ekibimle, Altınordu FK'nın belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Kahraman, "Geçmişte Çağlar, Cengiz Ünder, Berke, Ravil Tagir, Oğulcan, Barış ve Kerim Alıcı, Burak, Enis Destan çıktıysa; bundan sonra Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Furkan Metin, Serhat Öztaşdelen çok iyi noktalara gelecek" ifadesini kullandı.

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