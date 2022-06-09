  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’da Ufuk Kahraman inançlı

Altınordu’da Ufuk Kahraman inançlı

9.6.2022

Altınordu’da Ufuk Kahraman inançlı
Altınordu'da 10 yıl görev yapan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, sezon öncesi camiaya umut verdi. Kahraman, "Ekibimle, Altınordu FK'nın belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Kahraman, "Geçmişte Çağlar, Cengiz Ünder, Berke, Ravil Tagir, Oğulcan, Barış ve Kerim Alıcı, Burak, Enis Destan çıktıysa; bundan sonra Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Furkan Metin, Serhat Öztaşdelen çok iyi noktalara gelecek" ifadesini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA