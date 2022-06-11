Bucaspor’dan Mehmet atağı

TFF İkinci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928, gündemine bir ismi daha aldı. İç transferde iskelet kadroyu korumak isteyen İzmir temsilcisinin Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha Kadir Kaan Yurdakul'un ardından Uşakspor'la yollarını ayıran Mehmet Boztepe için de nabız yokladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Uşak temsilcisinde geçiren 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, kırmızı-siyahlılarda sadece 1 maçta forma giydi. Borussia Dortmund altyapısından yetişen gurbetçi futbolcu kariyerinde Emmen, Wuppertaler, Velbert, Adanaspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Menemenspor ve Sakaryaspor formalarını giydi. Kariyerinde 430 maça çıkan Mehmet, 56 gol atarken, 91 de asist yaptı.

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