Denizlispor’da ödemeler tamam

Denizlispor'da futbolcuların geçen sezondan kalan maaş ve prim alacaklarının hepsi ödendi. Maddi kaynak bulmak için özveriyle çalışan yeşil-siyahlı yönetim, ödemeler sonrası elini güçlendirirken, yeni sezona iyileştirme yapılacak futbolcularla masaya oturmaya başlanacak. Başkan Mehmet Uz, şartları zorlayıp transfer yasağını sezon öncesi kaldırabilmek için İstanbul'a giderek sponsorluk için görüşmelere başladı. Sponsorluk konusunda iyi haberler geldiği takdir de yeşilsiyahlılar transfer tahtasını açma ihtimali güçlenmiş olacak. Başkan Uz ile teknik direktör Mesut Bakkal arasındaki 5. görüşme ise bugün gerçekleşecek.

DİĞER