  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Denizlispor’da ödemeler tamam

Denizlispor’da ödemeler tamam

11.6.2022

Denizlispor’da ödemeler tamam
Denizlispor'da futbolcuların geçen sezondan kalan maaş ve prim alacaklarının hepsi ödendi. Maddi kaynak bulmak için özveriyle çalışan yeşil-siyahlı yönetim, ödemeler sonrası elini güçlendirirken, yeni sezona iyileştirme yapılacak futbolcularla masaya oturmaya başlanacak. Başkan Mehmet Uz, şartları zorlayıp transfer yasağını sezon öncesi kaldırabilmek için İstanbul'a giderek sponsorluk için görüşmelere başladı. Sponsorluk konusunda iyi haberler geldiği takdir de yeşilsiyahlılar transfer tahtasını açma ihtimali güçlenmiş olacak. Başkan Uz ile teknik direktör Mesut Bakkal arasındaki 5. görüşme ise bugün gerçekleşecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA