Hüsamettin süre istedi

Altınordu ile sözleşmesi biten ve başka takımlardan teklif alan yıldız futbolcu, yönetime henüz olumlu bir cevap vermedi.

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu'da yönetim, golcüsü Hüsamettin Yener ile yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı. İlk transfer hamlesini Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'ı alarak yapan İzmir temsilcisi, kaptan Ahmet İlhan Özek'le nikah tazelerken, Recep Aydın'la da yollarını ayırmıştı. İzmir ekibi sözleşmesi sona eren ve kadroda tutmaya çalıştığı Hüsamettin'e başka takımların da talip olması üzerine istediğini elde edemedi. Önceki gün yapılan görüşmede Yener'in de yönetimden düşünmek için süre istediği ifade edildi. 2.5 sezondur kırmızı-lacivertlilerde forma giyen Hüsamettin bu süreçte 81 karşılaşmada forma giydi, 14 gol attı. Volkan Fındıklı'nın da takımda kalacağı öğrenildi.



■ BERKE ÖZBAY