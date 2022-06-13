Altınordu’da Anıl belirsiz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da iç transferde Anıl Arıcıoğlu belirsizliği yaşanıyor. Geçen sezon kadroda fazla forma şansı bulamayan forvetin yeni sezonda takımda yer alıp almayacağı netlik kazanmadı. İzmir ekibinin Fethiyespor'dan 5 yıllığına kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu ilk yılında ligde 15 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulurken, toplam 320 dakika oyunda kaldı. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapabilen Anıl'a özellikle 2'nci Lig'den pek çok takımın talip olduğu bildirildi. Altınordu'nun yapılacak transferlere göre Anıl'ı kiralık olarak gönderilmesi de gündeme gelebilir.



HÜCUMDA DOKUZ OYUNCU VAR

Teknik direktör Ufuk Kahraman kararını daha sonra verecek. Dış transferde Akhisarspor'dan santrfor Bertuğ Bayar'la anlaşarak forvete takviye yapan İzmir ekibinde hücum hattında Ahmet İlhan, Ahmet Dereli, Hüsamettin Yener, Şeref, Emircan, Kenan ve Gökberk gibi isimler de yer alıyor.

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