Altınordu’da hedef Burak

Altınordu deneyimli bir ismi gündeme aldı. Dış transferde ilk hamlesini Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar'ı kadrosuna katarak yapan İzmir temsilcisi, bu kez rotasını Bursaspor'dan Burak Altıparmak'a çevirdi. Yeşil-beyazlı takımla sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncunun kırmızı-lacivertlilerle anlaşma aşamasında olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcu, geçen yıl 34 maçta forma giyerken, rakip ağları 2 kez sarstı.



İSKELET KADROYU KORUDU

Ahmet İlhan Özek, Volkan Fındıklı ve Rıdvan Koçak ile nikah tazeleyen, geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden kiralık olarak kadroya katılan Erdi Dikmen'in ise bonservisini alarak iskelet kadrosunu korumayı başaran Altınordu, sadece Recep Aydın ile yollarını ayırmıştı. İzmir ekibinde yönetimden biraz zaman isteyen Hüsamettin'in durumu ise hala belirsizliğini koruyor.

EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM OLDU

Geçen sezon Bursaspor ile küme düşme acısı yaşayan Burak Altıparmak, yeşilbeyazlı ekipte en çok süre alan oyuncu olarak dikkat çekti. Son üç sezondur Bursa ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 bin 948 dakika ile sahada en çok kalan oyuncu oldu.



Altınordu'nun kadrosuna katmak istediği Burak Altıparmak, kariyerinde daha önce Ankaraspor, Bugsaşspor ve Denizlispor, Almanya'da Wolfsburg II, Berliner AK ve Magdeburg formaları giydi. Bu takımlarda toplamda 336 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Altıparmak, bu süreçte rakip ağları 24 kez sarsma başarısı gösterirken, 20 golün de pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde üç kez kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.





NAMET ATEŞ'E VEDA ETTİLER

Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) teknik direktör Namet Ateş ile yollar ayrıldı. Namet Ateş ile görüşen başkan Seyit Mehmet Özkan, tecrübeli çalıştırıcıya kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ateş, sonrasında Metin Oktay Yerleşkesi'nde ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Gelişim Direktörü Koray Cinel ve çalışanlarla vedalaştı. Teknik direktör Namet Ateş açıklamasında, "2007 yılında Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencisi ve TFF C belgesi ile dahil olduğum organizasyondan 2022 yılında UEFA Pro belgesi ile ayrılıyorum. Dünyanın saygı duyduğu, kendi kendini finanse edecek noktaya gelen Altınordu FK organizasyonun ilk gününden bugüne kadar emek veren, geliştiren, hedefleri her gün yukarıya taşıyan ve bize öğrenen- gelişen bir kulüp bırakan herkese teşekkür ederim" dedi.