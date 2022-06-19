Altınordu’da Murat sesleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu transfer çalışmalarını sürdürürken, listesine Trabzonspor'un genç orta sahasını da ekledi. Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'ı renklerine bağlayan kırmızı-lacivertlilerin, Bursaspor'dan Burak Altıparmak ve Menemenspor'dan sözleşmesi biten Oğuzhan Çapar'ın ardından Trabzonspor'un 23 yaşındaki orta sahası Murat Cem Akpınar'ı da listesine eklediği öğrenildi. Daha önce 1461 Trabzon FK ve Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcunun, geride kalan sezonda Karadeniz ekibinde görev aldığı maçlarda sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çektiği öğrenildi.



TALİPLERİ ÇOK

Murat Cem Akpınar'ın Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'un yanı sıra Spor Toto 1. Lig'den Çaykur Rizespor'un, Sakaryaspor'un ve Tuzlaspor'un yakın takibinde olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahaya Süper Lig ve 1. Lig'den taliplerin olması Altınordu'nun işini zora sokarken, kiralama formülünün de masaya yatırılacağı belirtildi.

27 HAZİRAN'DA TOPLANIYORLAR

Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İzmir temsilcisi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde top başı yapacak. Kurban Bayramı'na kadar güç toplayacak kırmızı-lacivertliler daha sonra kamp programını netleştirecek. Son yıllarda kendi tesislerinde kamp yapan Altınordu'da bu yıl kamp yeri konusunda net bir karar verilmediği bildirildi. Kırmızı- lacivertlilerin, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete açılan Yüksek İrtifa Merkezi'nden faydalanabileceği ifade edildi. Altınordu, son dönemde hazırlık maçları oynamak için Afyonkarahisar'a seyahat ediyordu.



■ BERKE ÖZBAY