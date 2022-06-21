Metehan rest çekti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi Adana Demirspor'da forma giyen eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kiralık olarak kadroya katmak isterken, Eyüpspor da devreye girdi. İki takımın talip olması üzerine Güney ekibinin yönetimi, tecrübeli futbolcunun geleceği konusunda henüz bir karar vermedi. Metehan Mimaroğlu da Adana Demirspor yönetimiyle görüşerek Altınordu'da oynamak istediğini bildirdi. Metehan için girişimler yeniden başlarken, kırmızı-lacivertliler bu transferi bitirmeye çalışacak. İzmir ekibi Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ın transferinde de önemli bir mesafe kat etti.



EMRE DE TRANSFER LİSTESİNDE

Altınordu, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in altyapısında forma giyen sağ bek Emre Aksoy'a da kanca attı. Leverkusen'in U19 takımında forma giyen ve A takımda şans bulma ihtimali düşük görülen 18 yaşındaki futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeyi planladığı belirtildi.

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