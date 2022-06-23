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Haberler Altınordu Şeref’e talip var

Şeref’e talip var

Altınordu ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Samsunspor’un talip olduğu öğrenildi

23.6.2022

Şeref’e talip var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, oyuncusu Şeref Özcan'a da talip çıktı. İzmir temsilcisinin geçtiğimiz sezon başında Menemenspor'dan renklerine bağladığı gurbetçi futbolcuyla Samsunspor'un ilgilendiği öğrenildi. Geride kalan sezon kırmızılacivertli formayla lig ve kupada toplam 21 karşılaşmada görev yapan Şeref, rakip ağları 4 kez havalandırırken, 1 golün de pasını vererek 5 gole etki etti. Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan forvet için Karadeniz ekibinin şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında. Alman ekibi Abbehausen altyapısından yetişen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde daha önce Hamburg, Hansa Rostock, Düsseldorf, Berliner AK ve Preuben Münster formalarını da giydi.

KAMP BOLU YA DA ERZURUM'DA
BU arada Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü tesislerinde başlayacak. 14 gün İzmir'de çalışacak kırmızı-lacivertliler, Bolu ya da Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek.

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