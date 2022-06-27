Altınordu’da Rahmi yolcu

Sıkıntılı geçen bir sezonun ardından yeni sezon için kolları sıvayan Altınordu'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Kırmızı-lacivertli ekipte stoper Rahmi Salih Kaya'nın da, yeni sezon kadrosuna dahil edilmediği bildirildi. Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki genç savunmacının satış listesine konulduğu ve kulüpten ayrılması için bonservis ücreti getirmesi gerektiği öğrenildi. Altınordu'da profesyonel olan Rahmi, İzmir ekibinin Play-Off finali oynadığı 2020-21 sezonunda 20 maçta, geçen sezon ise 17 karşılaşmada görev aldı. Alt yaş gruplarında ay-yıldızlı formayı terlettikten sonra 2021'de Ümit Milli Takım'a kadar yükselen defans oyuncusuyla 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor ve Boluspor'un ilgilendiği konuşuluyor. Bandırmaspor'un 600 bin TL teklif ettiği oyuncu için Altınordu'nun 3 milyon TL talep ettiği kaydedilirken bu hafta içerisinde genç yıldızın transferinde yoğun trafik yaşanması bekleniyor. Bu arada Altınordu ile sözleşmesi biten Recep Aydın'ın ise Bodrumspor ile anlaştığı kaydedildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Altınordu, 2022- 2023 sezonunu bugün gerçekleştireceği antrenmanla açacak. Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe yardımcısı Ufuk Kahraman'ı getiren ekip sezonun ilk çalışmasını İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki antrenmanla yapacak.