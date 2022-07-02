“Tarih yazacağız”

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezon son haftalarda ligde tutunan kırmızı-lacivertli ekibi yeni sezonda şampiyonluğa taşıyıp tarihe geçmek istediklerini dile getirdi. İzmir temsilcisinde 3'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu, ilk yılında Play-Off finali oynadıklarını, geçen sezon ise ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu bizim için şampiyonluk kadar değerliydi" dedi.

KADRO İSKELETİ KORUNDU

GEÇEN sezonki kadronun korunduğunu söyleyen Ahmet İlhan, "2023'te kulübümüzün 100. yılına Süper Lig'de girerek tarihe geçmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan kırmızı-lacivertli takım sağlık kontrollerinden geçti.

TAKIMIN EN SKORER OYUNCUSU

AHMET İlhan Özek, ilerleyen yaşına rağmen geçen sezonki performansıyla takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı. İzmir temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu ligde 11 gol atarak en çok fileleri havalandıran isim oldu. Altınordu'nun Play-Off Finali oynadığı 2020-2021 sezonunda da 10 gole ulaşan Ahmet İlhan, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor.

KAHRAMAN: "HEDEFE ULASACAGIZ"

ALTINORDU'DA teknik direktör Ufuk Kahraman hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten genç teknik adam, çalışmalarının meyvelerini sezon sonunda toplayacaklarını ifade etti.