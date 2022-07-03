Altınordu yıldızını Süper Lig’e gönderiyor

Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla dikkat çeken Altınordu, bir yıldızını daha Süper Lig'e gönderiyor. Kırmızılacivertli ekibin genç file bekçisi Ali Emre Yanar'a Galatasaray talip olurken, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın yedeği olarak genç bir eldiven isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un talebi üzerine Cim-Bom, Ali Emre için kırmızı-lacivertli yönetim ile bağlantıya geçti. İki kulüp yönetimleri arasında pazarlıklar bir süredir devam ederken, görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildi.

PÜRÜZLER KALDI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan genç file bekçisi için bonservis pazarlığını 1 milyon 300 bin Euro'dan açarken sarı-kırmızılı ekibin baskısı sonucu 800 bin Euro'ya kadar indi. İki kulüp arasında anlaşma büyük oranda sağlanırken, arada ufak pürüzler kaldı. Transferin en kısa sürede olumlu sonuçlanması bekleniyor. Ali Emre de G.Saray'a sıcak bakıyor. 24 yaşındaki file bekçisine Avrupa'dan da cazip teklifler var.

ALTINORDU'DA YETİŞTİ

ALTINORDU altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ali Emre, profesyonel olduktan sonra iki farklı dönemde Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon A takımda banko olarak forma giyen genç eldiven kariyerinde 91 maça çıkarken kalesinde ise 133 gol gördü. 21 maçı da gol yemeden tamamladı. ■ BERKE ÖZBAY