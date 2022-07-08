Kahraman umutlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, önceki gün gerçekleştirilen fikstür çekimine ilişkin, "Ben iyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kahraman, "Tempo ve coşkulu bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bayramda ifutbolcularımıza izin vereceğiz" dedi.

"SEZONA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Kahraman, şunları kaydetti: "Fikstürün bir avantajı ya da dezavantajı olduğunu düşünmüyoruz. Bizim felsefemizde sahanın içine girdiğin zaman fark etmiyor. Sadece ev sahibi takımın taraftar avantajı oluyor. Biz takım olarak sahaya girince o taraftarı da duymuyoruz. Ben iyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum. İlk maçımıza kadar iyi hazırlanıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

BOLU KAMPI İPTAL

ALTINORDU'NUN 15-22 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da yapılması planlanan kampı iptal edildi. Ligde sezonun 5 Ağustos yerine 12 Ağustos'ta başlamasına karar verilmesi üzerine İzmir temsilcisinin çalışmalarını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdürmeyi tercih ettiği bildirildi. Öte yandan Altınordu'nun yeni transferi Safa Kınalı da takımla birlikte çalışmalara başladı. İlk etap çalışmalarının gayet iyi bir şekilde sürdüğünü dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, "Bayram sonrası tesislerimizde 10 günlük bir kamp daha yapacağız. Bu süre içinde 5 tane de hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" dedi.