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Haberler Altınordu Altınordu’da atan ve tutan iddialı

Altınordu’da atan ve tutan iddialı

17.7.2022

Altınordu’da atan ve tutan iddialı
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun golcü oyuncusu Ahmet Dereli ve genç kalecilerinden Emirhan Emir, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenmanın bitiminde konuşan Ahmet Dereli iddialı açıklamalar yaptı. Ahmet Dereli, "Ben de bu sezon gollerimle ve asistlerimle takıma yardımcı olmak istiyorum. Geçen sezon bazı maçlarda sakatlığım nedeniyle forma giyememiştim. Şu an lige hazırım, sakatlığım tamamen geçti" dedi. Altınordu'nun genç kalecilerinden Emirhan Emir de, "Geçen seneki kadromuzun çoğu korundu. Aile ortamımız devam ediyor. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
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