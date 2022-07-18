Emre Aksoy şoku

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi. Bundesliga kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen gurbetçi futbolcunun Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği öğrenildi. Alman temsilcisinde A takımda forma şansı bulması zor olan 18 yaşındaki Emre'nin kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldığı ifade edildi. Türkiye U-18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terleten Emre Aksoy, Türkiye'de tecrübe kazanıp Avrupa'ya dönmeyi planlıyordu.



ATALAY HAMLESİ

ALTINORDU, dış transferde Galatasaray'dan Atalay Babacan'ın peşini bırakmıyor. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için İzmir temsilcisinin devreye girdiği iddia edildi. Geçen sezon ikinci yarıda Ümraniyespor'a kiralanan Atalay, 1. Lig'de 7 karşılaşmada görev alıp, şampiyonluk yaşamıştı.



SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER DE VAR

ALMAN ekibi Bayern Leverkusen'in altyapısında futbola başlayan Emre Aksoy'a Süper Lig'den de teklifler var. Bayern Leverkusen U-17, U-19 takımlarında 29 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa, Karagümrük ve Alanyaspor nabız yokluyor.

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