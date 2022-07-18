  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Emre Aksoy şoku

Emre Aksoy şoku

Altınordu bir süredir kadrosuna katmayı istediği gurbetçi sağ bek Emre Aksoy’un transferini bitiremedi.

18.7.2022

Emre Aksoy şoku
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi. Bundesliga kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen gurbetçi futbolcunun Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği öğrenildi. Alman temsilcisinde A takımda forma şansı bulması zor olan 18 yaşındaki Emre'nin kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldığı ifade edildi. Türkiye U-18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terleten Emre Aksoy, Türkiye'de tecrübe kazanıp Avrupa'ya dönmeyi planlıyordu.

ATALAY HAMLESİ
ALTINORDU, dış transferde Galatasaray'dan Atalay Babacan'ın peşini bırakmıyor. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için İzmir temsilcisinin devreye girdiği iddia edildi. Geçen sezon ikinci yarıda Ümraniyespor'a kiralanan Atalay, 1. Lig'de 7 karşılaşmada görev alıp, şampiyonluk yaşamıştı.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER DE VAR
ALMAN ekibi Bayern Leverkusen'in altyapısında futbola başlayan Emre Aksoy'a Süper Lig'den de teklifler var. Bayern Leverkusen U-17, U-19 takımlarında 29 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa, Karagümrük ve Alanyaspor nabız yokluyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA