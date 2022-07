Avrupa hamlesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon öncesinde yeni bir yapılanma gerçekleştirildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından yapılan duyuruya göre Altınordu'da 'Genç Gurbetçi Oyuncu' transfer edilmesi stratejisi çerçevesinde Altınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü kuruldu. Avrupa kulüpleriyle ilişkilerini kuvvetlendirmek ve gurbetçi oyuncuları takıma kazandırmak isteyen kırmızı- lacivertlilerde, Avrupa İşleri Direktörlüğü'ne Murat Korkmaz getirildi. "Avrupa'da çalınmadık kapı bırakmayacağız" diyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Avrupa futbolundan beslenmenin yolu, ancak onların içine girmekle mümkün olabilir" diye kouştu.

YENİ GENÇLER KAZANDIRILACAK

Özkan, "Bu amaçla 'Altınordu Tekrar Avrupa Yollarında - ATAY' projesini başlattık. Murat Korkmaz'ın 5 yıllık 'MÖ Çıraklık' dönemi bitti. 'Kalfalık' dönemine çok hassas bir görevle başlıyor" dedi. Korkmaz ise, "Yerelden Evrensele mottosu içinde Altınordumuzu Avrupa'nın her yerinde tanıtmak için çalışacağız. Yetenekli genç gurbetçileri takımımıza kazandıracağız. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz ve çocuklarımız, hak ettikleri yere en kısa sürede geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

İMZALAR ATILDI

İZMİR'İN köklü kulübü Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Avrupa İşleri Direktörlüğü'ne getirilen Murat Korkmaz birlikte poz verdi. Kırmızılacivertlilerin hedefi, Avrupa'daki genç yeteneklerini Altınordu ve Türk futboluna kazandırmak

ALFA'DA DEĞİŞİM ZAMANI

ALTINORDU Futbol Akademisi'nde (ALFA) sezon öncesinde bazı değişiklikler yapıldı. 3 yıldır Altınordu Futbol Kulübü bünyesinde çalışan Ahmet Furkan Can, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörlüğü görevine getirildi. Altınordu Futbol Akademisi'nde Namet Ateş'ten boşalan teknik direktörlük görevine de bir dönem Altınordu'da forma giyen Koray Cinel getirildi. Furkan Can, "Altınordu çatısı altında bu toprakların 6 yaşındaki çocuğundan, profesyonelliğe adım atan öz kaynak oyuncularına ve sonrasında Yönetici ve/veya Antrenör olarak her yaştan insanlarına kadar sunulan her imkanın geri dönüşü olarak üretmek ve Altınordu vizyonu doğrultusunda yetiştirici kimliğiyle tüm dünyada tanınan ve saygıyla anılan bir futbol kulübü olma yolunda sorumluluklarımızı yerine getirmek için çok çalışmak zamanıdır" dedi.

"YENİ ÇAĞLARLAR, CENGİZLER ENİSLER, BURAKLAR YETİŞECEK"

ALFA Teknik Direktörü Koray Cinel, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Onun felsefesini de çok iyi biliyorum. Futbol oynadığım kulüpte şimdi daha önemli bir görev bana verildi. Altınordu Futbol Akademisi'ndeki genç kardeşlerimizi önce A Takımımıza yükselteceğiz sonra da hedefimiz olan Avrupa'ya transfer olabilmeleri için onları hazırlamaya çalışacağız. Bu toprakların çocuklarının başarılı olacağına her zaman inancım tamdır. Yeni Çağlarlar, Cengizler, Enisler, Buraklar yetiştirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.