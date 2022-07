Tarihi bir sene olacak

Yeni sezonda Spor Toto Birinci Lig'de mücadele edecek olan Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, kamp ve transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. İç transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcuların tamamının Altay'a aidiyet duygusu olduğunu söyleyen Tuna Üzümcü, "Son haftaya, son maça, son dakikaya kadar mücadele eden yanımızda olan oyunculardı. Kendileriyle sürekli temas halindeydik. Bu anlaşmalar iki tarafında karşılıklı adım atmasıyla mutlu sona ulaştı. Oyuncularımız da yönetimimiz de fedakarlık yaptı. Sonuçta Altay için mücadele edecek dirençli bir kadroyu kurmak adına güzel bir adım atmış olduk. Büyük Altay'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu sahaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bu sene bizim en çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır olacak. Bu sene, Altay'ın tarihi bir senesi. Bize inansınlar, biz burada iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIMIZ FABRİKADIR"

Tuna Üzümcü, Altay altyapısının geçmişten bugüne kadar önemli futbolcular yetiştirdiğini aktararak, "Her zaman söylerim, 'Altay'ın altyapısı fabrikadır, üniversitedir'. Buraya gelen oyuncularımız yetenekli oyuncular. Onların biraz zamana ihtiyacı var. Ama Büyük Altay için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. İçlerinde çok yetenekli, bir an önce Altay'a hizmet edebilecek ve akabinde tekrar buraya dahil olup armamızı yukarıya taşıyacak gençlerimiz var. Bu tip durumlar altyapıdan çıkan oyuncular için çok büyük bir şanstır. İnşallah bizlerin değerlendirdiği bu süreci onlarda çok iyi şekilde değerlendirecekler, çünkü hepsinde o potansiyel var" diye konuştu.

KUTAY'DA GENÇLİĞİMİ GÖRÜYORUM

ÜZÜMCÜ, bazı şeyleri başararak zorlu süreçten çıkıldığını söyleyerek, "İllaki bir isim ver derseniz Kutay'ı kendime yakın görüyorum. Bende buradan iki defa kiralık olarak 3.Lig ve 2.Lig'e gönderildim. Şu an Kutay'da bu süreci yaşadı. Şimdi kampta da gözlemlediğim kadarıyla kendisini gayet geliştirmiş durumda. O'da abisi Okay Yokuşlu gibi hem Altay'a hem de Türk futboluna mutlaka katkı verecektir. Dediğim gibi sabırlı olduğumuzda Altay altyapısı bu bayrağı devralıp hedefe doğru gidecektir" dedi.

PAİXAO'YA DÖNÜŞ YOLU

İç transferde Zeki Yıldırım, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim, Deniz Kadah, Tolga Ünlü ve Ceyhun Gülselam ile anlaşma sağlayan 1. Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek için çalışmalarını sürdürürken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi. Hücumda sıkıntılar yaşayan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yeni sezonda Paixao'yu kadroda görmeyi çok istediği bildirildi. Deneyimli forvetin en kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.