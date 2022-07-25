Fabrika durdu

Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu'da uzun aradan sonra ilk kez bu yaz döneminde oyuncu satışı gerçekleşmedi. Son 6 yılda hem ülkemize hem de Avrupa futboluna önemli isimler kazandıran İzmir temsilcisi ilk defa gençlerine alıcı bulamadı. İlk kez 2016'da milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a, Cengiz Ünder'i ise Başakşehir'e satarak dikkatleri üzerine çeken İzmir temsilcisi, daha sonra pek çok genç oyuncuyu parlatarak kasasını doldurmuştu. Kırmızı- lacivertli kulüpten yetişen Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli, Yusuf Acer, Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Oğulcan Ülgün, Ravil Tagir bonservis bedeli alınarak üst liglere giden genç oyuncular olarak dikkatleri çekti.



YENİ GÖZDE ALİ EMRE

Altınordu transferle kadrosuna katıp parlattığı Gökhan Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Atakan Üner gibi oyuncuların satışından da gelir elde etti. Kırmızı-lacivertliler son olarak geçen sezon ocak ayında Burak İnce'yi Alman ekibi Bielefeld'e, Enis Destan'ı da Trabzonspor'a göndermişti. Kırmızı- lacivertlilerde, yaz transfer sezonunun gözdesi kaleci Ali Emre Yanar olurken, yönetim Süper Lig'den Galatasaray ve Ankaragücü, Polonya ekibi Legia Varşova'dan gelen teklifleri değerlendirirken henüz söz konusu kulüplerle anlaşma sağlamadı.



GÖZLER GENÇLERDE

Altınordu'da yeni sezonda A takımda altyapı patentli 16 futbolcu kadroda yer alıyor. İzmir ekibinde kaleciler Ali Emre, Serhat, Emirhan, Mert Furkan, Arif, defans oyuncuları Furkan Metin, Yusuf Yalçın, Rahmi, Alperen, Yusuf Can, orta saha oyuncuları Metehan, Muzaffer, Sami, Emre, forvet oyuncuları Emircan ve Gökberk, öz kaynak sisteminden çıkan isimler arasında yer alıyor. Kırmızı-lacivertlilerin kaleci Ali Emre, Muzaffer, Sami ve Emircan gibi gençleri parlatıp satma planı var.

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