Altınordu’ya Özkan freni

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yıllar sonra bu transfer döneminde üst liglere oyuncu yollamazken, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu yıl için oyuncu satışına ara verdiği belirtildi. İlk kez 2016'da milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a, Cengiz Ünder'i ise Başakşehir'e satarak dikkatleri üzerine çeken İzmir temsilcisi, daha sonra Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli, Yusuf Acer, Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Oğulcan Ülgün, Ravil Tagir ve son olarak Burak İnce ile Enis Destan'dan bonservis bedeli alınarak üst lige giden gençler olarak dikkat çekti.

HEDEF İLK KEZ ŞAMPİYONLUK

Futbolcu yetiştirmek için kurduğu öz kaynak sistemi ve yaptığı tesislerle Türk futboluna önemli katkılar yapan İzmir temsilcisinde başkan Özkan'ın sportif başarı yakalamak adına bu sezon gençleri yuvada tutma kararı aldığı ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, transfer döneminde elindeki mevcut kadronun iskeletini koruyarak ilk kez şampiyonluk hedefi ile sezona başladı.

GENÇLERİN TALİBİ ÇOK

KIRMIZI-LACİVERTLİLERDE kaleci Ali Emre Yanar, orta saha oyuncuları Muzaffer Kocaer, Sami Satılmış ve kanat oyuncusu Emircan Gürlük için bazı kulüplerin nabız yokladığı ancak olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu'da başkan Özkan'ın gençleri üst ligde yüksek bonservis ücretleriyle satmayı planladığı bildirildi.