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Haberler Altınordu Kahraman umutlu

Kahraman umutlu

Sloganlarını ‘Kaldığımız yerden devam’ olarak belirleyen Altınordu’nun teknik patronu, geçen sezon çıkışa geçen takımı izleteceklerini söyledi

28.7.2022

Kahraman umutlu
ALTINORDU Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sezon öncesi iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçen sezon son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladıklarını belirten genç teknik adam, 'Kaldığımız yerden devam' sloganıyla çalıştıklarını söyledi. Kahraman, "Geçen sezonun bitimine doğru müthiş işler yaptık. 'Lig bitmedi, geçen seneki lige devam ediyoruz' düşüncesi ile çalışıyoruz. Güçlü yanlarımızı, takım savunmamızı daha da geliştiriyoruz. Bunun yanında daha önceki yıllarda olduğu gibi daha çok pas oyunumuzu geliştiriyoruz. Bu sezon lig geçtiğimiz yıllardaki liglerden daha da güçlü geçecek. Her takım kadrosunu güçlendirdi. Bizim de hedeflerimiz var. Bu yüzden çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu. "Ligde iyi bir takım izlettireceğiz" diyen Kahraman, "Öz kaynak sistemi oyuncularımız bu sene takıma daha fazla adapte oldular. Takıma dışardan katılan oyuncularımızın temposu da gayet iyi" açıklamasını yaptı.
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