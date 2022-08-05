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Haberler Altınordu Altınordu’da çifte imza

Altınordu’da çifte imza

5.8.2022

Altınordu’da çifte imza
1'İNCİ Lig ekiplerinden Altınordu, geleceğe yatırım yapmak amacıyla iki genç gurbetçi futbolcuyu transfer etti. Altınordu Tekrar Avrupa Yolları'nda (ATAY) Projesi kapsamında kırmızı-lacivertliler, Almanya'nın TSN Nierndorf Takımı'ndan 18 yaşındaki ön libero Serhat Saraç ve VFL Osnabrück takımından aynı yaştaki sağ kanat Sergen Yüksekdağ'ı kadrosuna kattı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan, Akademi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz katıldı. İki genç oyuncunun Altınordu Futbol Akademisi U18/19 Takımı'nda görev yapacağı açıklandı. Serhat ve Sergen'in iyi performans sergilemeleri halinde A takım kadrosuna dahil edilecekleri bildirildi.
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