Burası otel değil!

Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazısıyla genç futbolcu adaylarına mesajlar verdi. Kulüp yönetmekle ilgili, "Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına soyunmayacaksın" ifadesini kullanan 67 yaşındaki Başkan Özkan, futbol yöneticiliğine 1989 yılında başlayıp 18 yıl çıraklık, 15 yıl kalfalık yaptığını, 2022 yılıyla birlikte ustalık dönemine geçtiğini dile getirdi.

GENÇ ADAYLARA SESLENDİ

"Büyük futbolcu nasıl olunur" başlığıyla kaleme aldığı yazıda akademide forma giyen profesyonel futbolcu adaylarına seslenen Özkan, "Burası bir yerleşkedir, ortak yaşam alanıdır. Burası Çocuk Esirgeme Kurumu değildir. Burası otel de değildir. Burası bir eğitim kurumudur, bir akademidir. Burası profesyonel futbolcu yetiştirme meslek okulu" dedi. Özkan, "Buradan mezun olup Avrupa'da futbol oynayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ağabeyleriniz gibi size barınma imkanı sunuyoruz. Odaların temizliğinden tertip ve düzeninden siz sorumlu olacaksınız.

ÇOK İYİ BESLENMELİSİNİZ

Biz size en iyi futbol sahaları sunuyoruz. Ama sahalara toplarınızı, çalışma ekipmanlarınızı ve sularınızı kendiniz getireceksiniz. Antrenman veya maç sonrası yedek kulübesi civarında hiçbir spor malzemesi kalmayacak. Sizler toplayacaksınız. Biz size sporcu beslenmesi sağlıyoruz. Eğer iyi beslenirsek sahada ayakta kalırsınız, eğer iyi beslenmezseniz sahada ayakta kalamaz, ikili mücadelelerde yerlerde sürünürsünüz. Mesleği de yapamazsınız" diye konuştu.

"YATAKLARINIZI TOPLAYACAKSINIZ"

ALTINORDU Futbol Akademisi'nin yer aldığı İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oyuncular, antrenörler, idari personel, destek personeli, hizmet personeliyle birlikte toplam 160 kişinin yaşadığını söyleyen Özkan sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes burada yerleşik yaşam kurallarına uymalıdır. Odalarınızı, yataklarınızı kendiniz toplayacaksınız. Lavabolarınızı, duşlarınızı kendiniz temizleyeceksiniz. Kat görevlisi ablalar size öğretecekler ama kendi odalarınızın temizliğinden, tertip ve düzeninden kendiniz sorumlu olacaksınız. Çok sevdiğiniz futbolu meslek olarak seçtiğiniz için buradasınız. Ancak artık futbol sizin için bir oyun değil, bir meslektir."