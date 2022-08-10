Altınordu iskeleti korudu

Spor Toto 1. Lig'de ilk kez şampiyonluk söylemleriyle sezona başlayacak Altınordu istikrarı seçti. Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla adından söz ettiren kırmızı-lacivertliler, bu sezon ilk kez zirveye oynamak için, üst lige oyuncu satışı gerçekleştirmedi. Geçen sezon özellikle ligin son bölümünde inanılmaz bir performans sergileyen kadroyu büyük ölçüde koruyan İzmir ekibi, sadece banko oynayan iki yıldızını kaybederken, üç transfer yaparak iskeletini korudu.

Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren golcü oyuncusu Hüsamettin Yener'i bir türlü ikna edemezken, kontratı sona eren Recep Aydın ile de yolları ayırmak zorunda kaldı.

GENÇLERLE DE VEDALAŞTI

Ferhat, Altar Han, Atalay, Hüseyin, Enes ve Mertcan gibi gençleriyle de vedalaşan Altınordu nokta atışı takviyeler yaptı. Yönetim, geçen sezon kiralık oynayan Erdi Dikmen'in Ankaragücü'nden bonservisini aldı. Hüsamettin'in yerine Akhisar'dan Bertuğ Bayar kadroya katılırken, yönetim Trabzon'dan Safa Kınalı'yı bir sezonluğuna kiraladı.

KAHRAMAN İLE HEDEF ZİRVE

Altınordu geçen sezon sonunda Hüseyin Eroğlu'nun yerine takımın başına geçen Ufuk Kahraman ile zirveye gözünü dikti. Genç teknik adam takımı Süper Lig potasına sokmak için tüm planlarını yaptı.

DÖRT OYUNCU KİRALIK VERİLDİ

Altınordu yönetimi, kadrosunda şans veremediği genç oyuncuları da bazı takımlara kiralık olarak gönderdi. Kırmızı-lacivertliler gelişimleri için Polat Abay'ı Karşıyaka'ya, Kenan Fakili'yi Somaspor'a, Anıl Arıcıoğlu'nu Nazilli Bld'ye ve son olarak da Emirhan Demir'i de Efeler 09'a bir sezonluğuna kiraladı. Kenan ve Anıl, geçtiğimiz sezon direkt olarak forma giymese de yedek kulübesinden sık sık oyuna dahil oluyorlardı.