Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk maçında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Altınordu kayıpsız bir başlangıç yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Ufuk Kahraman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik adamların ön plana çıkacağı, yüksek kalitede bir sezon olacağına inandığını aktaran

Kahraman, Gençlerbirliği maçıyla sezona iyi bir giriş yapmayı amaçladıklarını vurguladı. Kahraman, "Her ne kadar transfer yapamasalar da ellerinde kaliteli oyuncular var. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sakat oyuncularımızın da takımla birlikte çalışmalara başlaması bizi sevindirdi. Cumartesi günü çıkıp maçımızı oynayacağız. Artık sahne futbolcuların." ifadelerini kullandı.

KEYİFLİ BİR YARIŞ

Spor Toto 1. Lig'in bu sezon oldukça keyifli bir yarışa sahne olacağını inandığını dile getiren Kahraman, "Birçok takım kadrosunu güçlendirdi. Çok transfer yapmanın artıları ve eksileri tabii ki var. Özellikle bu sene teknik direktörlerin yılı olacak diye düşünüyorum. Ligimizde geçiş oyununu iyi oynatan çok iyi teknik adamlar var. Onların performansı bu sezona damga vuracak. Yüksek kalitede bir lig bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ALTINORDU'NUN GOL UMUDU SAFA

YARIN deplasmanda Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk sınavını verecek Altınordu'da yeni transfer Safa Kınalı, kırmızı-lacivertli ekibin gol umudu olacak. Sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen forvetler Bertuğ ve Ahmet Dereli'nin yokluğunda sol kanat olmasına rağmen ileri uçta görev yapan Safa, 2-2 sona eren müsabakada takımın ilk golünü kaydetmişti. İzmir ekibinde Ahmet Dereli ve Bertuğ iyileşerek bu hafta takıma katılırken, teknik ekibin antrenman eksiği olan iki oyuncuyu yedek soyundurması bekleniyor. Altınordu'da santrfor olarak yine Safa görev almaya hazırlanıyor