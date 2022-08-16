Altınordu’da Kubilay’a uyarı

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı cebine koyan Altınordu'da kritik bir hata yapan ön libero Kubilay Aktaş'a uyarı geldi. Müsabakanın 38. dakikasında skor 2-2 iken hava topu mücadelesi sonrası Altınordu ceza sahasına gelen topu elleriyle kaparak ilginç bir penaltıya neden olan Kubilay, kritik bir hata yapıp takımını riske attı. Başkent ekibinde Gökhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ali Emre gole izin vermeyerek alkış toplarken, diğer yandan Kubilay'ın basit bir hata sonucu gole neden olmasını da engelledi. Kubilay'ın takım arkadaşlarından ve teknik heyetten özür dilediği öğrenilirken, teknik ekibin daha dikkatli olması konusunda gurbetçi oyuncuya ikazda bulunduğu bildirildi.

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